Γέφυρα κατέρρευσε στη Βαλτιμόρη: Δύο άτομα ανασύρθηκαν από τον ποταμό Πατάπσκο – Έρευνες για τουλάχιστον επτά ανθρώπους

Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη αφού προσέκρουσε σε αυτή φορτηγό πλοίο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης αυτής του Μέριλαντ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε τη μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας.

«Ωστόσο υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για μια ενεργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή και θα εξακολουθήσει να είναι για κάποια ώρα ακόμη», τόνισε ο Ουάλας.

«Πρέπει να ερευνήσουμε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του νερού, ο βυθός αλλά και το κατάστρωμα του πλοίου», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Νωρίτερα άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έως και 20 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν βρεθεί στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Ο Ουάλας δήλωσε ότι «το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό», όμως πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Πρέπει να σκεφτούμε τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επλήγησαν, τους ανθρώπους που πρέπει να αναζητήσουμε, προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», υπογράμμισε.

Ο Τζέιμς Ουάλας δήλωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του.

Τέλος, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, ο Ρίτσαρντ Ουόρλεϊ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για τρομοκρατία ή ότι (η πρόσκρουση) ήταν σκόπιμη».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία του Μέριλαντ με απόφαση του κυβερνήτη Γουές Μουρ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους στα νερά του ποταμού Πατάπσκο, όπου βυθίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γέφυρα Francis Scott Key, μετά την πρόσκρουση πάνω σε πυλώνα της του κοντέινερ Deli με σημαία Σιγκαπούρης.

Σε δήλωσή του ο κυβερνήτης αναφέρει: «Εργαζόμαστε με μια διυπηρεσιακή ομάδα για να αναπτύξουμε γρήγορα ομοσπονδιακούς πόρους από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Είμαστε ευγνώμονες για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που καταβάλλουν προσπάθειες για να σώσουν όσους εμπλέκονται και προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων.

Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές οντότητες που πραγματοποιούν προσπάθειες διάσωσης καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την τραγωδία».

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph

— OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024