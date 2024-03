Μακελειό στη Ρωσία: «Μου έταξαν μισό εκατομμύριο ρούβλια για να τους σκοτώσω» – Βίντεο από ανάκριση υπόπτου

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων για το αιματοκύλισμα σε συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, με τον κρατούμενο να λέει, πως του υποσχέθηκαν μισό εκατομμύριο ρούβλια για να σκοτώσει όσους έβρισκε μπροστά του.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν. Στο βίντεο ο άνδρας ισχυρίζεται, ότι έφτασε στη Ρωσία από την Τουρκία στις 4 Μαρτίου. Ομολογεί ότι δέχθηκε εντολές από τρίτους για να διεξάγει το χτύπημα, χωρίς όμως να κατονομάζει κάποιον συγκεκριμένα. Το κίνητρό του ήταν τα λεφτά, καθώς όπως λέει «μου προσέφεραν μισό εκατομμύριο ρούβλια».

Η Μαργαρίτα Σιμονιάν σχολίασε: «Γνωρίζουμε ήδη τα ονόματα των δραστών, έχουμε δει τα πρόσωπά τους και μάθει για όσα "κελαηδούν" κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Αμέσως γίνεται φανερό γιατί χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εν χορώ ότι πρόκειται για χτύπημα του ISIS. Δεν πρόκειται για το ISIS και οι δράστες επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να πειστεί η ηλίθια παγκόσμια κοινότητα». Η αρχισυντάκτρια του Russia Today συνεχίζει λέγοντας πως «αυτό δεν είναι ISIS. Αυτοί είναι Ουκρανοί. Πρόκειται για μια καλά συντονισμένη ομάδα αρκετών άλλων», ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε και μέρος των απαντήσων που έδωσε γονατιστός ο συλληφθείς στις ρωσικές Αρχές κατά την ανάκρισή του.

Συγκεκριμένα, παραδέχτηκε μεταξύ άλλων, πως αυτοί που τον στρατολόγησαν, του έταξαν μισό εκατομμύριο ρούβλια για να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, που βρίσκονταν στην αίθουσα του συναυλιακού χώρου, ενώ είχε φροντίσει να πάρει προκαταβολικά -μέσω τραπεζικής κάρτας- τα μισά από αυτά. Παράλληλα, ανέφερε πως έφτασε στη Ρωσία από την Τουρκία, όπου βρισκόταν για σπουδές, στις 4 Μαρτίου. Όταν ρωτήθηκε για την τραπεζική κάρτα, είπε πως την έχασε κάπου στο δάσος, όταν προσπάθησε να διαφύγει, ενώ όταν του ζητήθηκε να αποκαλύψει τα άτομα που τον στρατολόγησαν, ο κρατούμενος είπε πως δέχτηκε κάποιες ανώνυμες πληροφορίες μέσω Telegram, για το σημείο στο οποίο θα έβρισκε τα όπλα.

Moscow attacker questioning:

Full transcript.

He claims that he arrived from Turkey on March 4.

- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 23, 2024