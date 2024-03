Μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα – Δείτε βίντεο από την εισβολή των ενόπλων

Για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε συναυλιακό χώρο στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, κάνουν λόγο ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδονται στην πλατφόρμα Χ, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες. Δύο έως πέντε ένοπλοι επιτέθηκαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, μεταδίδει το IFX. Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ

— What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

The moment tеrrоrists entered the Crocus City Hall in Moscow pic.twitter.com/kwgGglvjiV

TW: gun violence

Another video of the shooting at Crocus City Hall, published by Astra pic.twitter.com/6ZEZfSAyK2

— Mediazona English (@mediazona_en) March 22, 2024