Μετά από έξι χρόνια σχέσης ο Κρις Μάρτιν έκανε πρόταση γάμου στην Ντακότα Τζόνσον

Ο Βρετανός τραγουδιστής Κρις Μάρτιν έκανε πρόταση γάμου «πριν από λίγο καιρό», στη Χολιγουντιανή ηθοποιό Ντακότα Τζόνσον όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η Mirror.

«Είναι ξετρελαμένοι ο ένας με τον άλλον από την πρώτη μέρα, οπότε το επόμενο βήμα ήταν αναπόφευκτο. Δεν βιάζονται να προγραμματίσουν το γάμο, αλλά απλώς απολαμβάνουν την επισημοποίηση της δέσμευσής τους» υποστήριξε ανώνυμη πηγή στη Mirror.

Το ζευγάρι φέρεται επίσης να έχει την έγκριση των δύο παιδιών του Μάρτιν καθώς και της πρώην συζύγου του, Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο δήλωσε ότι είναι «καλή φίλη» με την πρωταγωνίστρια του «Madam Web» και την περιέγραψε ως «ένα αξιολάτρευτο, υπέροχο άτομο».

Από την πλευρά της η κόρη του ηθοποιού Ντον Τζόνσον και της υποψήφιας για Όσκαρ Μέλανι Γκρίφιθ σε πρόσφατη συνέντευξη στο «Bustle» δήλωσε ότι «αγαπώ αυτά τα παιδιά με όλη μου την καρδιά».

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, αλλά χώρισε για λίγο το 2019. Ο σταρ των Coldplay ήταν παντρεμένος με την Πάλτροου για 11 χρόνια προτού ανακοινώσουν το διαζύγιό τους το 2014.

Η Τζόνσον δεν έχει παντρευτεί ποτέ, αλλά στο παρελθόν έβγαινε με τον σαϊεντολόγο, Τζόρνταν Μάστερσον και τον Μάθιου Χιτ, αναφέρει το Page six.

