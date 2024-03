Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αστυνομικό τμήμα στο Λονδίνο – Τρομακτικό βίντεο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο ανατολικό Λονδίνο και έχουν επιστρατευτεί 200 πυροσβέστες.

Το αστυνομικό τμήμα Forest Gate έχει εκκενωθεί, με τους κατοίκους της περιοχής να καλούνται να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρά τους λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ψηλές φλόγες και καπνό να βγαίνουν από το κτίριο, στο δήμο Newham του Λονδίνου.

🚨🇬🇧 London, UK

BREAKING: Forest Gate Police Station on fire.

Over 30 Fire engines on scene to tackle blaze. pic.twitter.com/9FktTYDUKU

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 6, 2024