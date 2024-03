Συναγερμός στις ΗΠΑ: Επτά παιδιά τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ, καθώς τουλάχιστον επτά άνθρωποι πυροβολήθηκαν κοντά σε σταθμό λεωφορείων στις λεωφόρους Rising Sun και Cottman.

Η σχολική περιφέρεια της Φιλαδέλφειας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον επτά παιδιά τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Ακόμα είναι άγνωστες οι ηλικίες των θυμάτων ή την κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα το CBS.

🚨#BREAKING: Police are on the scene of a mass shooting involving a SEPTA bus as numerous people have been shot inside ⁰

📌#Philadelphia | #Pennsylvania⁰

Currently, multiple law enforcement and other authorities are on the scene to a drive by mass shooting in Philadelphia,… pic.twitter.com/Nw3gY4AaP9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 6, 2024