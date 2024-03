Δύο νεκροί από σύγκρουση αεροπλάνων εν πτήσει κοντά σε αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι

Ένας μαθητευόμενος πιλότος και ο εκπαιδευτής του σκοτώθηκαν σήμερα όταν το μικρό αεροπλάνο τους συγκρούστηκε εν πτήσει με ένα επιβατικό, σε μικρή απόσταση από ένα αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας ανέφερε ότι ερευνά τα αίτια του «δυστυχήματος» στο οποίο ενεπλάκησαν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος Cessna της εταιρείας Ninety-Nines Flying School και ένα Dash 8 της εταιρείας αερομεταφορών Safarilink. Δεν διευκρίνισε πόσα άτομα σκοτώθηκαν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ναϊρόμπι, Άνταμσον Μπουγκέι, είπε ότι οι νεκροί είναι δύο, ο μαθητευόμενος πιλότος και ο εκπαιδευτής του.

Two dead as planes collide mid-air in Nairobi, Kenya https://t.co/sx798lT5Ag

