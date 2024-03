Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αμερικανικά C-130 στη Λωρίδα της Γάζας

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα από αέρος την πρώτη ρίψη εφοδίων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία C-130 απογειώθηκαν από την αμερικανική βάση στο Κατάρ, όπου είχε συγκεντρωθεί η βοήθεια για τους Παλαιστίνιους.

Οι αξιωματούχοι, μίλησαν ανώνυμα, δηλώνοντας ότι οι ρίψεις των φορτίων της ανθρωπιστικής βοήθειας έγιναν από τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-130.

Τα φορτία περιελάμβαναν 35.000 γεύματα, τα οποία βέβαια, δεν αρκούν ούτε σε ελάχιστο ποσοστό, καθώς οι εκτοπισμένοι και οι άστεγοι Παλαιστίνιοι από την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. άνθρωποι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευτεί να στείλει βοήθεια στους Παλαιστίνιους μετά το αιματοκύλισμα από πυρά Ισραηλινών κατά την αποστολή για τη διανομή τροφίμων και νερών στη Γάζα, όταν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 117 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

