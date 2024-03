Ριάνα, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Ιβάνκα Τραμπ στην Ινδία για τις εορταστικές εκδηλώσεις του μεγιστάνα Μουκές Αμπάνι

Η διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα, ο ιδιοκτήτης της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Ιβάνκα Τραμπ, μεταξύ των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο, βρίσκονται σήμερα στην Ινδία προσκεκλημένοι στις χλιδάτες εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Μουκές Αμπάνι, ο επιχειρηματίας με τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ασία, προκειμένου να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο του γιου του.

Φωτογραφίες που δημοσίευσαν ινδικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν την άφιξη της Ριάνας, του ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ και της συζύγου του Πρισίλα Τσαν, όπως και της Ιβάνκας Τραμπ, της μεγαλύτερης κόρης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Τζαμναγκάρ, στην πολιτεία Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία.

Η Rihanna, η οποία γέννησε το δεύτερο παιδί της τον Αύγουστο, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στις εκδηλώσεις, καθώς θα τραγουδήσει δημοσίως για πρώτη φορά από το Superbowl τον περασμένο χρόνο, γράφουν ινδικά ΜΜΕ.

Rihanna spotted in India ahead of her performance this weekend. pic.twitter.com/AfFl32uCUG

— Pop Base (@PopBase) February 29, 2024