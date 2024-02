Εικόνες σοκ από την επίθεση ελέφαντα σε τουρίστρια στην Ινδία

Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο που απεικονίζει ελέφαντα στην Ινδία να στριφογυρίζει σαν κούκλα μία τουρίστρια.

Το περιστατικό συνέβη στο οχυρό Αμέρ. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος, ο ελέφαντας άρπαξε με την προβοσκίδα του μία Ρωσίδα τουρίστρια, την στριφογύρισε με μανία και στη συνέχεια την πέταξε στο έδαφος. Στα πλάνα επίσης διακρίνεται ένας άντρας να πέφτει από την ορμητική κίνηση του ελέφαντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία έκανε διακοπές σε τουριστικό θέρετρο της Ινδίας, έσπασε το πόδι της μετά την επίθεση του ελέφαντα.

Breaking: The moment captive elephant slams a tourist to the ground, breaking her leg.

Despite being a known danger, Gouri continued to be used to carry tourists at Amer Fort, India. pic.twitter.com/32D3tZ2vbv

— PETA UK (@PETAUK) February 28, 2024