Ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ κατηγορείται για επίθεση σε παπαράτσι

Η αστυνομία της Αυστραλίας ερευνά τον ισχυρισμό ενός παπαράτσι, ότι δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της διάσημης τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ.

Σύμφωνα με το BBC, ο φωτορεπόρτερ Μπεν ΜακΝτόναλντ κατηγόρησε τον Σκοτ Σουίφτ, ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο σε προβλήτα του Σίδνεϊ τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό φέρεται να έχει συμβεί μετά την αποβίβαση του Σουίφτ και της ποπ σταρ από ένα γιοτ. Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνει την τραγουδίστρια με το πρόσωπο κρυμμένο κάτω από μια ομπρέλα να περπατά με τον πατέρα της και τους φρουρούς ασφαλείας κατά μήκος της προκυμαίας Neutral Bay Wharf γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Οι κάμερες αναβοσβήνουν πριν ακουστούν δύο φωνές -η μία από τον φωτογράφο και η άλλη από έναν φρουρό ασφαλείας, όπως λέγεται- να αλληλοκατηγορούνται, ότι ο ένας έπιασε την ομπρέλα του άλλου. Άγνωστο παραμένει, αν το βίντεο καταγράφει το υποτιθέμενο συμβάν. Η Τέιλορ Σουίφτ μόλις είχε ολοκληρώσει την τελευταία της συναυλία στην Αυστραλία στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras» ενώ το Σάββατο θα βρίσκεται στην Σιγκαπούρη.

#TaylorSwift's father, #ScottSwift, has been accused of attacking a paparazzo in #Australia -- and now cops are looking into it. pic.twitter.com/vQgBdNqWag

— TMZ (@TMZ) February 26, 2024