Αμερικανός στρατιώτης αυτοπυρπολήθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χθες Κυριακή, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο και ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, ανέφεραν η πυροσβεστική και υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Ο 25χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μητροπολιτικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της.

Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν. Στην πρεσβεία του Ισραήλ γίνονται συχνά διαμαρτυρίες εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

US ARMED FORCES MAN SETS HIMSELF ON FIRE.

Aaron Bushnell, 25, showing a blurred version of Bushnell's protest today against genocide in Palestine at Israel's embassy in Washington DC.



