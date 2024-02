Κατέρρευσε οικοδομή στη Φλωρεντία: Τουλάχιστον ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν σε κατάρρευση εργοταξίου στην ιταλική πόλη της Φλωρεντίας, μετέδωσε την Παρασκευή το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Οι πυροσβέστες έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη βορειοδυτική περιοχή της πόλης και προκλήθηκε από την κατάρρευση μιας πλάκας σε ένα προκατασκευασμένο κτίριο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters .

To Ansa ανέφερε ότι οι εργάτες έχτιζαν ένα σούπερ μάρκετ.

Ο Eugenio Giani, πρόεδρος της περιφέρειας της Τοσκάνης, δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι SkyTG24 ότι δύο εργάτες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και ότι υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες για άλλους τρεις εργάτες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι.

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024