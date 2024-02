Χαμός στο Κάνσας: Ένας νεκρός και 9 τραυματίες από πυρά στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl – Τρομακτικά βίντεο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Κάνσας Σίτι, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Μιζούρι, στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πυροβολισμοί έπεσαν περιμετρικά του (σιδηροδρομικού σταθμού) Union Station. Παρακαλώ απομακρυνθείτε από την περιοχή», ανακοίνωσε η αστυνομία του Κάνσας Σίτι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί «ακόμη να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι πρώτες αναφορές να κάνουν για έναν νεκρό και τουλάχιστον 9 τραυματίες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο FOX News.

Πολλοί άνθρωποι επλήγησαν από τα πυρά. Η κατάσταση των θυμάτων δεν έχει γίνει αμέσως σαφής. Δύο ένοπλοι συνελήφθησαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5

— Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024