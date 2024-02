Στην κυριακάτικη λειτουργία στο Σάντρινγκχαμ ο βασιλιάς Κάρολος – Το συγκινητικό του νεύμα στους δημοσιογράφους

O βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπείες για καρκίνο, έδωσε σήμερα, Κυριάκη (11/2) το παρών στην κυριακάτικη λειτουργία στον ναό St Mary Magdalene στο Σάντρινγκχαμ (ανατολική Αγγλία).

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ο Κάρολος χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες κάνοντας ένα συγκινητικό νεύμα με το χέρι του.

Η σημερινή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνισή του μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές της εβδομάδας.

Την Τρίτη έκανε μια σύντομη εμφάνιση, όταν αποχώρησε καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου από τη βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, το Κλάρενς Χάουζ, όπου είχε μόλις συναντηθεί με τον γιο του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος είχε έρθει από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα του.

NEW: King seen at Sandringham where he is continuing his cancer treatment. Charles m arrived with the Queen to attend the Sunday service at St Mary Magdalene Church. https://t.co/JRkO2edfDh pic.twitter.com/SU9ABCQmAU

Ο Κάρολος, ο οποίος, σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκινγχαμ, ακολουθεί την αγωγή του στο σπίτι, έφυγε από το Λονδίνο για να μεταβεί στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Λιγότερους από 18 μήνες στον βρετανικό θρόνο, ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε τη Δευτέρα τη θεραπεία του για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, που δεν έχει διευκρινιστεί.

Είναι γνωστό ότι η νόσος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επέμβασης για υπερτροφία του προστάτη, όμως δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, ο βασιλιάς εξέφρασε «τις πιο ειλικρινείς του ευχαριστίες» στους ανθρώπους που του προσέφεραν τη συμπαράστασή τους.

Αν και θα συνεχίσει να ασκεί ορισμένα από τα διοικητικά καθήκοντά του, ο βασιλιάς θα απουσιάσει από τη δημόσια ζωή για άγνωστο χρονικό διάστημα.

WATCH: Video of the King’s arrival at church in Sandringham. The first time he’s been seen in public since retreating there after getting his first round of cancer treatment.

Charles and Queen Camilla attended the 11am service at St Mary Magdalene Church.

🎥 @DuncanCStone pic.twitter.com/aQfDunR5O4

— Chris Ship (@chrisshipitv) February 11, 2024