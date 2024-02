Νεκροί βρέθηκαν η 6χρονη Χιντ Ρατζάμπ, οι συγγενείς της και οι διασώστες ασθενοφόρου, που είχαν παγιδευτεί εν μέσω ισραηλινών πυρών, στη Γάζα

Συγγενείς βρήκαν σήμερα το πτώμα μιας 6χρονης Παλαιστίνιας, η οποία εκλιπαρούσε τις ομάδες διάσωσης στη Γάζα να στείλουν βοήθεια, αφότου παγιδεύτηκε εν μέσω ισραηλινών στρατιωτικών πυρών, μαζί με τα πτώματα πέντε συγγενών της και δύο διασωστών, που είχαν πάει να τη σώσουν.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PCRS ) κατηγόρησε το Ισράηλ ότι εσκεμμένα στοχοθέτησε το ασθενοφόρο που εστάλη για τη διάσωση της Χιντ Ρατζάμπ, αφότου εκείνη πέρασε ώρες μιλώντας στο τηλέφωνο με τους υπεύθυνους εκλιπαρώντας για βοήθεια με τον ήχο των πυρών να αντηχεί γύρω της.

«Οι δυνάμεις κατοχής στοχοθέτησαν εσκεμμένα το πλήρωμα της Ερυθράς Ημισελήνου παρά τον προηγούμενο συντονισμό προκειμένου να επιτραπεί στο ασθενοφόρο να φθάσει στο σημείο για να σώσει τη Χιντ», ανέφερε η Ερυθρά Ημισέληνος σε μια ανακοίνωση.

BREAKING: 12 days after being missing following an Israeli shelling on her family car, the body of the six-year-old girl Hind Rajab, along with the bodies of five of her family members, have been found in the Tal Al-Hawa neighborhood of Gaza City.

Medical sources reported that… pic.twitter.com/oPM76nYGBH

— Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2024