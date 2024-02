Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην Καλιφόρνια – Aγνοούνται πέντε πεζοναυτών

Αγνοείται η τύχη πέντε αμερικανών πεζοναυτών που επέβαιναν σε στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη κοντά στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας. Τα συντρίμμια του CH-53E Super Stallion εντοπίστηκαν γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Πάιν Βάλεϊ, οκτώ ώρες αφότου χάθηκαν τα ίχνη του κατά την πτήση προς τη βάση της Μίραμαρ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει καρπούς, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

A military helicopter carrying five U.S. Marines was reported missing when it did not land as scheduled in San Diego on Tuesday. Search and rescue teams were combing the snowy forests and hills east of the Pine Valley area on Wednesday, officials said. https://t.co/P1JLT34aTm

