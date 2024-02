Συμφωνία των «27» της ΕΕ για επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 50 δισ. στην Ουκρανία

«Έχουμε συμφωνία. Και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ» ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Η ΕΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ευθύνη στη στήριξη της Ουκρανίας- γνωρίζουμε τι διακυβεύεται» τόνισε ο ίδιος.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024