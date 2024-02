Έκδηλη η οργή των αγροτών στις Βρυξέλλες: Χιλιάδες τρακτέρ πολιορκούν τη Σύνοδο Κορυφής – Εκτόξευσαν αυγά και πέτρες

0

Οι αγρότες έχουν καταφέρει να φθάσουν σε μια απόσταση 600 μέτρων από το σημείο που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Τα τρακτέρ έχουν αποκλείσει σήμερα δρόμους στις Βρυξέλλες γύρω από το χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής των «27», με φόντο το θυμό του αγροτικού κόσμου για την ευρωπαϊκή πολιτική.

«Υπάρχουν χίλια τρακτέρ ή αγροτικά μηχανήματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν προέρχονται κυρίως από το Βέλγιο.

Αν και είχαν δεσμευτεί ότι η διαμαρτυρία τους θα είναι ειρηνική, οι αγρότες άναψαν φωτιές και καπνογόνα και άρχισαν να πετρούν πέτρες φωνάζοντας συνθήματα.

Right now in #Brussels - European farmers up in arms. Their same issues apply in #Malta compounded with a dysfunctional local market where 75% of our food is imported!! pic.twitter.com/CNIyyRA0dC — Peter Agius (@peteragius_eu) February 1, 2024

A police officer throws water on a farmer at a protest action in the European district in Brussels, organized by several agriculture unions from Belgium but also other European countries on Thursday 01 February 2024.

by @dirkwaem pic.twitter.com/WqkDfVV5jR — BelgaImage (@BelgaImage) February 1, 2024

Brussels EU district

🚜👏🏻 pic.twitter.com/H219BTMbKw — V Marton 🇭🇺 (@v_marton) February 1, 2024

Οι αρωγές που ανακοινώθηκαν χθες από τη γαλλική κυβέρνηση και οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αγρανάπαυση και τις εισαγωγές από την Ουκρανία, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται επίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην Ιταλία, χιλιάδες αγρότες, από τη Σαρδηνία μέχρι το Πιεμόντε (Πεδεμόντιο), διαδήλωσαν και πάλι χθες, Τετάρτη.

Η κύρια συνομοσπονδία των Ιταλών αγροτών, η Coldiretti, προγραμματίζει να μεταβεί σήμερα στις Βρυξέλλες με περίπου χίλιους αγρότες από την Ιταλία για να καταγγείλει «τις τρέλες που απειλούν τη γεωργία».

Belgian farmers protest as EU leaders gather for summit in Brusselshttps://t.co/HHYoOTtk6X — The Uncrowned Queen (@FrancineKetelaa) February 1, 2024

Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε πως θα δεχθεί αύριο, Παρασκευή, τα τρία κύρια αγροτικά συνδικάτα, τα οποία υποσχέθηκαν «κινητοποιήσεις» μέσα στις «επόμενες εβδομάδες».

Πορτογάλοι αγρότες έχουν καλέσει επίσης σε κινητοποίηση σήμερα το πρωί στους δρόμους της χώρας με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Μπροστά στις διαμαρτυρίες, η Ευρωπαϊκή Επίτροπή έκανε χθες παραχωρήσεις σε δύο κύρια ζητήματα: προτείνει να χορηγηθεί για το 2024 μια «μερική» εξαίρεση στην υποχρέωση για αγρανάπαυση που επιβάλλεται από την ΚΑΠ και εξετάζει ένα μηχανισμό που περιορίζει τις εισαγωγές από την Ουκρανία, ιδιαίτερα πουλερικών.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο δήλωσε εξάλλου σήμερα πως είναι πεπεισμένος ότι οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή από ένα συμβιβασμό μεταξύ των Είκοσι Επτά για τη βοήθεια προς την Ουκρανία και πως η βοήθεια αυτή έχει κρίσιμη σημασία.

Η σημερινή σύνοδος κορυφής, η οποία έχει συγκληθεί για να επιλύσει το ζήτημα, θεωρείται η τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα τετραετές σχέδιο οικονομικής αρωγής ύψους 50 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία – ένα σχέδιο που συναντά σφοδρή αντίσταση από την Ουγγαρία.

Ο απερχόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε επίσης πως είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» για την επίτευξη μιας συμφωνίας, «αν η Ουγγαρία είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί».

