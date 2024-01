Η Ρωσία αναφέρει ότι εντόπισε ταυτότητες Ουκρανών και ανθρώπινα μέλη με τατουάζ στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε ταυτότητες Ουκρανών και ανθρώπινα μέλη με τατουάζ από το σημείο συντριβής του ρωσικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους.

Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή του Ilyushin Il-76 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας που συνέβη την Τρίτη στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Russian defense ministry said six Russian crew members and three Russian soldiers had been on the Ilyushin Il-76 military transport plane shot down near the Ukrainian border, along with 65 POWs that Russia accused Ukraine of killing https://t.co/aQDvqFYgrU pic.twitter.com/7J5SqyV2O6

— Reuters (@Reuters) January 24, 2024