Βίντεο της Χαμάς με τρεις Ισραηλινές ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ανήρτησε σήμερα στο Telegram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται τρεις Ισραηλινές όμηροι, δύο εκ των οποίων παρουσιάζονται ως στρατιωτικοί.

Οι τρεις γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα από το Γαλλικό Πρακτορείο, από τη βάση των επίσημων ή κοινοτικών πηγών, ότι κρατούνται όμηροι από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Οι τρεις γυναίκες αναφέρουν στο βίντεο, το οποίο διαρκεί λίγο λιγότερο από 5 λεπτά, ότι κρατούνται όμηροι εδώ και 107 ημέρες, στοιχείο που υποδηλώνει ότι το βίντεο ενδεχομένως να γυρίστηκε την Κυριακή.

NEW HAMAS VIDEO RELEASED WITH ISRAELI FEMALE HOSTAGES CONVEYING THEIR MESSAGE.

Izz El-Din Al-Qassam Brigades:

—

"A message from a number of captive enemy female soldiers in the hands of Al-Qassam Brigades in the Gaza Strip.

