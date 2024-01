Ιαπωνία: Καταδίκη σε θάνατο για τον δράστη του εμπρησμού στο στούντιο Kyoto Animation, με τους 36 νεκρούς

Άνδρας καταδικάστηκε σήμερα στην εσχάτη των ποινών στην Ιαπωνία για τον εμπρησμό ενός στούντιο animation στο Κιότο, που κόστισε τη ζωή σε 36 ανθρώπους, τον Ιούλιο του 2019.

Ο 45χρονος Σίνζι Αόμπα έβαλε φωτιά στο στούντιο Kyoto Animation, για εκδικητικούς λόγους, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ και αγανάκτηση στην Ιαπωνία και θεωρείται το πλέον πολύνεκρο, που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Αόμπα κατηγορούνταν για πέντε αδικήματα, μεταξύ των οποίων αυτό της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και του εμπρησμού. Η εισαγγελία είχε ζητήσει τον προηγούμενο μήνα να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά ήταν νεαροί εργαζόμενοι στο στούντιο Kyoto Animation, γνωστό και ως «KyoAni». Περισσότεροι από 30 άλλοι τραυματίστηκαν.

