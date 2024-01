Κίνα: Στους 11 οι νεκροί από τη μεγάλη κατολίσθηση – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια

Τη δική τους «μάχη» με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία τα οποία συνεχίζουν και σήμερα, Τρίτη (23/1) την κινητοποίησή τους με την ελπίδα να βρουν και να ανασύρουν ζωντανούς κατοίκους που θάφτηκαν όταν κατολίσθηση έπληξε ορεινή περιοχή της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, στις 5:51 (τοπική ώρα· προχθές Κυριακή στις 23:51 ώρα Ελλάδας), στο χωριό Λιανγκσούι, στην κομητεία Τζενσιόνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όπου συνολικά 47 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 κατοικίες. Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον άλλων ανθρώπων.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν την «κούρσα με τον χρόνο» για να εντοπίσουν και να ανασύρουν αγνοούμενους καθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονται υπό το μηδέν, σημείωσε το Νέα Κίνα.

«Οι επιχειρήσεις (…) συνεχίζονται όλη τη νύχτα», είπε στο πρακτορείο ο πυροσβέστης Λι Σενγκλόνγκ, καθώς το χωριό είναι σκεπασμένο από το χιόνι.

Από τους 47 ανθρώπους που καταπλακώθηκαν, οι 11 ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα το βράδυ.

Επιτόπου όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP και το Reuters επιχειρούν κάπου 1.000 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης με δεκάδες ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και περίπου 120 οχήματα, κατά το Νέα Κίνα.

11 dead in China landslide as rescue workers race to find survivors #UnbreakableSpirits #AccidentStories #AdversityToVictory #CourageousSurvivors [Video] At least 18 homes and 47 people were buried under subzero ... https://t.co/VLyXEVr2Fj

— Heather Martin (@HeatherMEHF) January 23, 2024