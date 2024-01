Αφγανιστάν: Καλά στην υγεία τους οι 4 επιζώντες από τη συντριβή ρωσικού αεροσκάφους, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν

Τέσσερις επιζώντες από τη συντριβή στο βόρειο Αφγανιστάν ενός αεροσκάφους που εκτελούσε ναυλωμένη πτήση με προορισμό τη Μόσχα, είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε σήμερα η διοίκηση των Ταλιμπάν.

Ανέφερε επίσης πως τα πτώματα των δύο επιβατών που σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα μεταφέρονται στην αφγανική πρωτεύουσα από το απομακρυσμένο σημείο του δυστυχήματος.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε χθες, Κυριακή, πως το αεροσκάφος στο οποίο φέρεται να επέβαιναν έξι άνθρωποι εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από το Αφγανιστάν το βράδυ του Σαββάτου και η αφγανική αστυνομία δήλωσε πως έλαβε πληροφορίες για συντριβή ενός αεροσκάφους στην ορεινή επαρχία Μπανταχσάν.

"Τέσσερις άνθρωποι από το αεροσκάφος που συνετρίβη στην Μπανταχσάν μεταφέρθηκαν στην Καμπούλ, οι ιατρικές και διασωστικές ομάδες του υπουργείου Πολιτικής Αεροπορίας και του υπουργείου Άμυνας τούς έδωσαν τις πρώτες βοήθειες", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Πλάνα βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του Μουτζαχίντ δείχνουν τους τέσσερις άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν ορατές εκχυμώσεις στο πρόσωπο και ένας κηλίδες αίματος στα ρούχα του, να βγαίνουν από ένα ελικόπτερο με αξιωματούχους των Ταλιμπάν να φορούν χειμερινά μπουφάν.

Το βίντεο δείχνει έναν μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο των Ταλιμπάν να λέει πως η υγεία των επιζώντων είναι καλή.

