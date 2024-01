Ιαπωνία: Συγκρούστηκαν ξανά αεροπλάνα σε αεροδρόμιο – Πρόκειται για δεύτερο περιστατικό σε λίγες εβδομάδες

Αεροσκάφος της Korean Air Lines συγκρούστηκε με αεροσκάφος της Cathay Pacific Airways στο αεροδρόμιο New Chitose στο βόρειο νησί Χοκάιντο της Ιαπωνίας την Τρίτη, μετέδωσε το Fuji TV, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Η σύγκρουση έγινε σε διάδρομο προσγείωσης.

#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk

— Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024