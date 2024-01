Εγκαταλείπει την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ο Βίβεκ Ραμασουάμι – Τάσσεται υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Βίβεκ Ραμασουάμι ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (15/1) πως εγκαταλείπει την κούρσα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τασσόμενος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, θριαμβευτή της πρώτης εσωκομματικής ψηφοφορίας, που διεξήχθη στην Αϊόβα.

«Θα αναστείλουμε την εκστρατεία μας για την προεδρία» επεσήμανε ο κ. Ραμασουάμι, καθώς ο επιχειρηματίας δεν έλαβε παρά περίπου το 7% των ψήφων, κατά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Δεν υπάρχει πιθανή οδός για να γίνω ο επόμενος πρόεδρος (…).Τηλεφώνησα στον Ντόναλντ Τραμπ για να του πω ότι τον συγχαίρω για τη νίκη του και πως από τώρα, του προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου», συμπλήρωσε ο ινδικής καταγωγής Ρεπουμπλικάνος, ιδρυτής αμερικανικού ομίλου της βιοτεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Η καθαρή νίκη που κατήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη εσωκομματική ψηφοφορία στην Αϊόβα για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σημαίνει πως βρίσκεται «καθαρά μπροστά» στην κούρσα, πως είναι το φαβορί, εκτίμησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, και ο ίδιος υποψήφιος για την επανεκλογή του, καθώς αναγγέλλεται επανάληψη της αναμέτρησής τους το 2020.

«Είναι το καθαρό φαβορί της άλλης πλευράς σε αυτό το σημείο», διαπίστωσε ο κ. Μπάιντεν μέσω X (του πρώην Twitter), καλώντας όσους Αμερικανούς τάσσονται υπέρ του να συνεισφέρουν χρήματα.

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.

But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.

So if you’re with us, chip…

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024