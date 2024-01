Έξι νεκροί από έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε μια αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Ο γενικός εισαγγελέας και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει ήδη προκαταρκτική έρευνα για «παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας».

Από την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, επιβεβαίωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Φωτογραφίες και πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα εν μέρει γκρεμισμένο κτίριο, με τη στέγη του να έχει βουλιάξει, απ’ όπου υψώνεται πυκνός καπνός. Μέλη των σωστικών συνεργείων εργάζονται πυρετωδώς ανάμεσα στα ερείπια.

🇦🇿🔥 A #fire broke out in a furniture shop located on Abay Kunanbayev Street in #Baku's Binagadi district.#CaliberAz #news #video #Azerbaijan #caliber pic.twitter.com/XZO5Qbli4V

— Caliber English (@CaliberEnglish) January 15, 2024