Βίντεο από την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ – Εντείνεται η αγωνία για τον έλληνα ναυτικό

Βίντεο - ντοκουμέντο που δείχνει την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων St Nicholas από άνδρες του ιρανικού πολεμικού ναυτικού έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη.

Η επιχείρηση κατάληψης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/1) στον Κόλπο του Ομάν.

Στο παρακάτω βίντεο διακρίνονται καθαρά οι ένοπλοι του πολεμικού ναυτικού να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο πλοίο και να το καταλαμβάνουν.

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St NIKOLAS, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Empire Navigation, βρίσκεται από χθες στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

🚨 Scenes from Iranian television of the seizure of the American oil tanker by the Iranian Navy pic.twitter.com/HRqKq7D5M0

— Dr.Zeid Moustapha (@Drzeidmoustapha) January 13, 2024