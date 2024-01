Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πάνω από 100 σήραγγες στη Χαν Γιουνίς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, πως ανακάλυψε εκατοντάδες εισόδους σηράγγων στην επιφάνεια του εδάφους και περισσότερες από 100 σήραγγες υπογείως στην περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και θα συνεχίσει να ερευνά και να καταστρέφει το δίκτυο των σηράγγων.

«Τρομοκράτες εξοντώθηκαν επίσης» κατά τις επιχειρήσεις, ανέφεραν μέσω του καναλιού τους στην πλατφόρμα Telegram οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ισραηλινοί όμηροι είχαν κρατηθεί σε σήραγγα κάτω από τη Χαν Γιουνίς, η κατασκευή της οποίας φαίνεται πως είχε μεγάλο κόστος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. «Εκατομμύρια σεκέλ υπολογίζεται πως επενδύθηκαν για τη διάνοιξη της σήραγγας και τον εξοπλισμό της με συστήματα εξαερισμού, ηλεκτροδότησης και υδραυλικά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ένα ολόκληρο δίκτυο από σήραγγες εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας. Για να αντέξουν τις ισραηλινές βόμβες, μερικές απ' αυτές βρίσκονται σε βάθος δεκάδων μέτρων. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν επίσης τις σήραγγες για να εμφανίζονται από το πουθενά και να επιτίθενται στους στρατιώτες, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο ταξίαρχος Νταν Γκόλντφους δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως ο στρατός έχει τώρα προσαρμόσει τη στρατηγική του, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Αρχικά εντοπίζονταν και καταστρέφονταν μόνο οι είσοδοι των σηράγγων, αλλά τώρα οι στρατιώτες εισέρχονται σ' αυτές. «Εκεί θα νικήσουμε τον πυρήνα της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός ταξίαρχος. Η ηγεσία του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, με επικεφαλής τον Γιαχία αλ-Σινουάρ, πιστεύεται πως βρίσκεται μέσα στο δίκτυο των σηράγγων στην περιοχή της Χαν Γιουνίς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα πως το Ισραήλ γνωρίζει πού κρύβεται ο αλ-Σινουάρ, όμως έχει αποφύγει να επιτεθεί επειδή ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα περιβάλλεται από ισραηλινούς ομήρους, τους οποίους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή και πως στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να τη σχολιάσει.

