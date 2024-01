Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Βίντεο-σοκ με οχήματα του ισραηλινού στρατού να περνούν πάνω από πτώμα Παλαιστίνιου

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας, που καταγράφηκαν έξω από ένα σπίτι στην πόλη Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δείχνουν οχήματα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να περνούν επανειλημμένα πάνω από το πτώμα ενός Παλαιστίνιου άνδρα που είχε πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων.

Η ισραηλινή συνοριακή αστυνομία ανέφερε ότι ένα όχημα πέρασε ακούσια πάνω από το πτώμα αφού το όχημα έφτασε στην περιοχή για να απεγκλωβίσει τις ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες, σύμφωνα με την ισραηλινή συνοριακή αστυνομία, είχαν δεχθεί σφοδρά πυρά, προσθέτοντας ότι το περιστατικό τελεί υπό εξέταση.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα αφότου η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές, Δευτέρα, ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στην Τούλκαρεμ για να συλλάβουν έναν καταζητούμενο μαχητή και σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους ένοπλους σε ανταλλαγή πυρών.

Το βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να πλησιάζουν ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ανοίγουν πυρ εναντίον μιας ομάδας νεαρών ανδρών, τουλάχιστον ένας από τους οποίους ήταν οπλισμένος, αφού οι νεαροί βγήκαν από το σπίτι τρέχοντας στον δρόμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δύο από τους άνδρες χτυπήθηκαν στον δρόμο και έμειναν ακίνητοι στο οδόστρωμα, ενώ υλικό από βίντεο που τραβήχτηκε από άλλη γωνία δείχνει έναν τρίτο άνδρα να δέχεται πυρά.

Το οπτικό υλικό δείχνει ένα όχημα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να φτάνει μπροστά σε δύο πτώματα που κείτονται στο έδαφος και να οδηγεί πάνω από ένα από αυτά, σταματώντας κάποια στιγμή στα πόδια του άνδρα.

