Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Όσκαρ Πιστόριους 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του

Ο πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή από φυλακή της Νότιας Αφρικής σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της φίλης του, Ρίβα Στέενκαμπ. Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Πιστόριους ήταν «στο σπίτι του» το πρωί της Παρασκευής, έχοντας εκτίσει το ήμισυ της ποινής του, που ξεπερνούσε τα 13 χρόνια.

Η μητέρα της Στέενκαμπ δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση να αποφυλακιστεί ο πρώην αθλητής, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η οικογένειά της είναι αυτή που «εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης», σύμφωνα με το BBC.

Ο Πιστόριους, 37 ετών σήμερα, πυροβόλησε την Στέενκαμπ πολλές φορές το 2013 μέσα από μια πόρτα. Ισχυρίστηκε αργότερα ότι την πέρασε για διαρρήκτη.

Ex-Paralympian Oscar Pistorius released from jail on parole, 11 years after murdering girlfriend Reeva Steenkamp https://t.co/z5xrWlWBxN

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 5, 2024