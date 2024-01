Μακελειό στο Ιράν: Στους 103 οι νεκροί από τις εκρήξεις κοντά στον τάφο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί

Τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 141 τραυματίστηκαν σήμερα στη διπλή έκρηξη, την οποία χαρακτήρισαν «τρομοκρατική» Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημειώθηκε στην πόλη Κερμάν, κοντά στον τάφο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020, μετέδωσε ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

#Watch: The initial moments of the explosion at Soleimani's shrine in Iran. pic.twitter.com/Av1JIL94pi

