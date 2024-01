Φωτιά σε αεροπλάνο της Japan Airlines: Οι 379 επιβαίνοντες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια – Συγκλονιστικό βίντεο μέσα από αυτό

Αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίχτηκε σήμερα στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, το Χανέντα, έπειτα από πιθανή σύγκρουσή του με αεροσκάφος της ακτοφυλακής, και η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι 379 επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν έξι άτομα. Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει και είναι σώος και οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχουν βρεθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια κατάσταση βίσκονται, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία.

H κρατική τηλεόραση ΝΗΚ μετέδωσε ότι οι πέντε έχουν πεθάνει, σύμφωνα με το Reuters.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την πτήση 5016, η οποία έχει τυλιχτεί στις φλόγες, στον διάδρομο του αεροδρομίου.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport

Το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής βρισκόταν καθ'οδόν προς την αεροπορική βάση Νιιγκάτα για να παραδώσει βοήθεια στην πληγείσα περιοχή από τον σεισμό της χερσονήσου Νότο, στο βόρειο άκρο του νομού Ισικάουα, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Σύμφωνα με αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών εκτελούσε την πτήση JAL 5016 και προερχόταν από το Σαπόρο (βόρεια Ιαπωνία). Πρόκειται για ένα Airbus A350-900 το οποίο φαίνεται πως προσέκρουσε σε αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής.

«Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπήρξε σύγκρουση ή όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το αεροπλάνο μας ενεπλάκη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο Χανέντα.

Το Χανέντα είναι ένα από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της ιαπωνικής πρωτεύουσας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο.

Τα ατυχήματα που αφορούν αεροσκάφη είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιαπωνία. Το πιο σοβαρό από αυτά συνέβη το 1985, όταν ένα αεροπλάνο της Japan Airlines συνετρίβη μεταξύ Τόκιο και Οσάκα, σκοτώνοντας 520 ανθρώπους, μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στον κόσμο.

Πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ΝΗΚ δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχτεί στις φλόγες ενώ είναι καθηλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου και επιβάτες του να απομακρύνονται από αυτό χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα εγκατάλειψης αεροσκάφους. Επίσης πυροσβέστες φαίνονται να βρίσκονται επί τόπου και να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.

It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB

