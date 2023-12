Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επίθεση με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ

Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, κατά του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η οργάνωση στο Telegram.

Οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters κατέγραψε την αναχαίτιση πυραύλων με προέλευση την Λωρίδα της Γάζας στον ουρανό της πόλης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ δείχνει να έχει ξεσπάσει φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας, όπου σύμφωνα με την ανάρτηση έπεσε μία από τις ρουκέτες.

⚡️Building on Tel Aviv on fire after it intercepted a rocket from Gaza pic.twitter.com/XqtizaVTtP

