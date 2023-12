Νεκρός ο δράστης των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα – Αναφορές για πολλά θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νεβάδα, καθώς άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ στο κάμπους του πανεπιστημίου στο Λας Βέγκας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες και ένα θύμα.

«Ο ύποπτος εντοπίστηκε και είναι νεκρός» ανέφερε η αστυνομία του Λας Βέγκας σε νεότερο μήνυμά της, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον άγνωστης ταυτότητα δράστη μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η εκπρόσωπος του πανεπιστημίου της Νεβάδα Ντίνα Τίτους εξέδωσε νωρίτερα δήλωση στο Χ, λέγοντας ότι το προσωπικό του ιδρύματος παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

BREAKING! Active shooter reported with multiple victims at the University of Nevada in Las Vegas#nevada #lasvegas #shooting #breakingnews

pic.twitter.com/NzRmqFICTB

— Crime With Bobby (@crimewithbobby) December 6, 2023