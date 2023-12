Μακελειό στη Νέα Υόρκη: Άνδρας σκότωσε τέσσερα από τα μέλη της οικογένειας του και τραυμάτισε δύο αστυνομικούς – Έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

Μακελειό στις ΗΠΑ. Ένας άνδρας σκότωσε τέσσερα από τα μέλη της οικογένειάς του στο σπίτι τους στο προάστιο Far Rockaway της Νέας Υόρκης και μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς προτού τον σκοτώσουν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση στο 911 από μια έφηβη που ανέφερε πανικόβλητη ότι ο ξάδερφός της «σκότωνε τα μέλη της οικογένειάς της σε μια πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του τμήματος του NYPD (αστυνομία Νέας Υόρκης), Τζέφρι Μάντρεϊ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

