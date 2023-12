Ισχυρός σεισμός στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησό Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, το Σάββατο 2/12, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα από την επαρχία Tagbina στις Φιλιππίνες και είχε εστιακό βάθος 63 χιλιομέτρων.

Ο σεισμική δόνηση έγινε σε βάθος 63 χιλιομέτρων (39,15 μίλια), πρόσθεσε το EMSC.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ έχει ήδη δοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους ενός μέτρου.

Οι σεισμολόγοι κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα.

«Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3

— NERV (@EN_NERV) December 2, 2023