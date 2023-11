Στο «σφυρί» το πουκάμισο που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα για το πορτρέτο του αρραβώνα της

Σε δημοπρασία θα τεθεί το πουκάμισο το οποίο φορούσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα στο πορτρέτο του αρραβώνα της. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκτιμάται πως θα πουληθεί έως και 100.000 δολάρια.

Η Νταϊάνα φόρεσε το πουκάμισο το 1981 για φωτογράφιση, με την οποία ανακοίνωνε επίσημα τον αρραβώνα της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου, νυν βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 1981 του περιοδικού Vogue ήταν από την κάμερα του Άντονι Άρμστρονγκ-Τζόουνς, 1ο κόμη του Σνόουντον, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η μακρυμάνικη μπλούζα είναι από κρεπ μεταξωτό σιφόν και έχει ροζ σατέν κορδέλα που δένει σε φιόγκο κάτω από τον γιακά. Το μπροστινό μέρος της έχει χαλαρές πιέτες, ενώ τα μακριά μανίκια καταλήγουν σε ριχτές μανσέτες.

