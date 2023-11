Σοκάρει η δολοφονία 15χρονου από 14χρονο συμμαθητή του μέσα σε σχολείο – Προσοχή σκληρό βίντεο

Σοκαριστικές σκηνές καταγράφηκαν σε λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Δύο μαθητές μαχαιρώθηκαν τη Δευτέρα στο λύκειο Southeast Raleigh Magnet. Ένας 15χρονος μαθητής πέθανε αργότερα από τα τραύματά του.

Ο άλλος μαθητής, ένας 16χρονος, παρέμεινε στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, σύμφωνα με το ABC7 Chicago.

Η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Εστέλα Πάτερσον, έκανε λόγο για καυγά πριν από το μαχαίρωμα.

Two stabbed, one KILLED inside Southeast Raleigh Magnet High School in Raleigh, NC.

School is 57% Black, 31% Latino, 7% White. pic.twitter.com/HhgAp9if8e

— National Conservative (@NatCon2022) November 28, 2023