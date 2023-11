Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει την Οδησσό – Διασώθηκαν σχεδόν 2.500 άνθρωποι

Σχεδόν 2.500 άνθρωποι διασώθηκαν έπειτα από χιονοθύελλα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Όλεχ Κίπερ, ο οποίος διευκρίνισε ότι 313 οικισμοί στην περιοχή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας.

Η περιφέρεια της Οδησσού, η οποία βρίσκεται στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, πλήττεται από σφοδρές χιονοθύελλες από την Κυριακή, που είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οχημάτων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

A blizzard has claimed at least five lives and injured 19 in #Ukraine.

At least 2,019 villages and towns have been left without electricity as strong winds damaged power grids.

