Πυροβολισμοί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ – Γίνεται λόγος για «πολλά θύματα» από τις αρχές

Νέο σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ ότι πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς την Παρασκευή(17/11) στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η πολιτειακή αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν «πολλά θύματα» σε μια ειδοποίηση που κυκλοφόρησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το νοσοκομείο του Νιου Χάμσαϊρ είναι το κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της πολιτείας.

Αεροφωτογραφίες του νοσοκομείου δείχνουν πολλά φώτα περιπολικών να αναβοσβήνουν έξω από το νοσοκομείο. Ένα τεθωρακισμένο όχημα πλησίαζε έξω από το νοσοκομείο.

Breaking; massive response to active shooter at Concord New Hampshire State Hospital…word is shooter is dead..state police say there are multiple victims however they aren’t saying what their conditions are #7News pic.twitter.com/DgPxBCO26p

— Steve Cooper (@scooperon7) November 17, 2023