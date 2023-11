Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Βίντεο με όπλα της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινοί

Βίντεο που φέρεται να δείχνει οπλισμό της Χαμάς που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, έδωσαν απόψε στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Κομάντος της μονάδας Shaldag και μέλη της 36ης ταξιαρχίας των IDF, που συμμετείχαν στην επιχείρηση, βρήκαν τον οπλισμό σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου (MRI), σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στο βίντεο διακρίνονται πολλά τυφέκια εφόδου AK-47, χειροβομβίδες, γεμιστήρες και άλλος οπλισμός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός» που υποδηλώνει ότι η Χαμάς διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι εντοπίστηκαν επίσης «στολές της Χαμάς» πεταμένες στο πάτωμα, εκτιμώντας πως οι «τρομοκράτες» τις έβγαλαν και διέφυγαν απαρατήρητοι. «Τα ευρήματα αποδεικνύουν περίτρανα ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιήθηκε ως άντρο τρομοκρατών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο υποναύαρχος Χαγκάρι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, στη διάρκεια της επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ισραηλινοί στρατιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με μαχητές της Χαμάς και σκότωσαν πέντε εξ αυτών.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

