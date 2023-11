Νέες «βολές» Ερντογάν κατά Ισραήλ: Αθώοι άνθρωποι σφαγιάζονται στη Γάζα και εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό

Νέα επίθεση στο Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Ριζούντα της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Μιλώντας λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο «καθήκον της Τουρκίας» να σταματήσει τις σφαγές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στη Γάζα, δεσμεύτηκε ότι «δεν θα αφήσουμε τα αδέλφια μας στη Γάζα μόνα τους» και υποστήριξε ότι είναι ιστορική ευθύνη η σκληρή στάση έναντι αυτών που υποστηρίζουν «αυτές τις δολοφονίες».

«Είναι καθήκον μας να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την ισραηλινή καταπίεση και να σταματήσουμε τις σφαγές που γίνονται στη Γάζα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου», υποστήριξε, μεταξύ άλλων.

«Δεν θα αφήσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα μόνους εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Erdogan speaks in Rize province:

- It’s our duty to stop massacre in Gaza

- We won't leave our brothers in Gaza alone

- It is our historic responsibility to take firm stance against those who support these murders pic.twitter.com/0Guaeg66hw

— TRT World (@trtworld) November 5, 2023