Σάλος στο Ισραήλ με υπερεθνικιστή υπουργό που είπε ότι η χρήση πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εναλλακτική επιλογή»

Υπερεθνικιστής υπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι η χρήση πυρηνικής βόμβας κατά της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί «εναλλακτική επιλογή».

Ο υπουργός Ισραηλινής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος με το εύρος των ισραηλινών αντιποίνων στο παλαιστινιακό έδαφος μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στον δημοσιογράφο που τον ρώτησε στο πλαίσιο των δηλώσεών του αυτών εάν η λύση για τον ίδιο θα ήταν θα ριφθεί «κάποιου είδους πυρηνική βόμβα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να την ισοπεδώσει και να σκοτώσει όλο τον κόσμο», ο υπουργός απάντησε: «είναι μία εναλλακτική επιλογή».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας ανακοίνωση με την οποία έκανε λόγο για δηλώσεις που δεν έχουν «καμία σχέση με την πραγματικότητα» και προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να μην θέτει σε κίνδυνο αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023