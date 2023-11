Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στη Γάζα – Δείτε βίντεο

Νέο βομβαρδισμό από την αεροπορία του Ισραήλ δέχθηκε το νοσοκομείο Αλ-Σίφα της Γάζας το απόγευμα της Παρασκευής, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, στόχος έγηνε η κεντρική είσοδος του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Γάζας. Όπως δε μεταδίδει το The Times of Israel, ένα χτύπημα έπληξε ένα κονβόι ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, πολλοί άνθρωποι κοντά στο νοσοκομείο να χάσουν τη ζωή τους.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρισκόταν στην περιοχή, μετέδωσε ότι είδε πολλές σορούς δίπλα σε ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο. Πλάνα δείχνουν γυναίκες και παιδιά στο έδαφος μέσα στ ααίματα έξω από τα ασθενοφόρα. Η Χαμάς λέει, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από Ισραηλινό πύραυλο.

Video from targeting the Al-Shifa Hospital gate pic.twitter.com/Et3ejf7nCl

BREAKING: MORE VIDEOS OF DESTRUCTION OUTSIDE AL-SHIFA HOSPITAL BY ISRAEL

*NSFW pic.twitter.com/oB1rgnFp7Q

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 3, 2023