Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Νασράλα θα μιλήσει για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς

Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της λιβανέζικης σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, αναμένεται να απευθυνθεί στους οπαδούς του την Παρασκευή. Θα είναι τα πρώτα δημόσια σχόλιά του από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Η ομιλία είναι πιθανό να υποδείξει τις επόμενες κινήσεις της ομάδας, καθώς οι μαχητές της και ο ισραηλινός στρατός εμπλέκονται σε έντονες επιθέσεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Αυτό έχει προκαλέσει φόβους ότι η περιοχή θα μπορούσε να γίνει ένα ακόμη μέτωπο στη σύγκρουση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η βία έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, σημειώνει το BBC.

Από τη στιγμή που η Χαμάς πραγματοποίησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.400 ανθρώπους, ο Λίβανος βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, παρακολουθώντας στενά τη Χεζμπολάχ. Η ομάδα έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ, το οποίο ανταποδίδει.

Αλλά και οι δύο πλευρές έχουν προφανώς λάβει μέτρα για να αποφύγουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση και τα περισσότερα πλήγματα έχουν περιοριστεί στη συνοριακή περιοχή.

Αυτό, ωστόσο, θα μπορούσε να αλλάξει.

Το Ισραήλ προωθεί τη χερσαία εισβολή του στη Γάζα, με στόχο την εξάλειψη της Χαμάς, ενώ ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στην περιοχή έχει ξεπεράσει τους 9.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς.

Η Χαμάς, εν τω μεταξύ, έχει επανειλημμένως καλέσει τους συμμάχους της να συμμετάσχουν στον αγώνα και πολλοί αναρωτιούνται αν η Χεζμπολάχ θα ανταποκριθεί σε αυτές τις εκκλήσεις.

The Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, received the Secretary-General of the Islamic Jihad Movement, Mr. Ziad Nakhala and the Deputy Head of the Political Bureau of Hamas, Sheikh Saleh Al-Arouri. They reviewed the recent events in the Gaza Strip. pic.twitter.com/7FFdkubWhq

