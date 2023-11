Μπάιντεν: «Παύση» στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς για να φύγουν οι «αιχμάλωτοι» από τη Γάζα – Η απάντηση του σε ραββίνο κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης

Ο Τζο Μπάιντεν –από τον οποίο μια γυναίκα ραββίνος απαίτησε φωνάζοντας να ζητήσει να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός παριστάμενη σε προεκλογικής φύσης συγκέντρωση, με κάπου 200 παρόντες– τάχθηκε χθες Τετάρτη υπέρ του να υπάρξει «παύση» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, προκειμένου οι «αιχμάλωτοι» να μπορέσουν να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 195 νεκροί στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στη Τζαμπαλίγια, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο ογδοντάρης Δημοκρατικός, που θα διεκδικήσει νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σ’ έναν χρόνο, τον Νοέμβριο του 2024, εκφράστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αφού γυναίκα φώναξε: «Ως ραβίνος, σας ζητώ να καλέσετε να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός».

Biden was just interrupted by a rabbi during a fundraiser in Minneapolis: "Mr. President, If you care about Jewish people, as a rabbi, I need you to call for a ceasefire."

Jewish Voters for Peace, which organized it, identified her as Rabbi Jessica Rosenberg

Video via them -> pic.twitter.com/7h4IYK5Bec

— Alex Seitz-Wald (@aseitzwald) November 1, 2023