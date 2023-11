Πολύνεκρη επιδρομή του Ισραήλ στη Τζαμπαλίγια: Οι υπόγειες σήραγγες ήταν ο στόχος, λέει ο εκπρόσωπος των IDF, αλλά «χτύπησαν ανάμεσα στα κτίρια»

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus μίλησε για ένα «τεράστιο συγκρότημα υπόγειων σηράγγων» που είχε τεθεί στο στόχαστρο μετά την ισραηλινή επιδρομή στη Τζαμπαλίγια στη Γάζα. Είπε ότι οι IDF χτύπησαν ανάμεσα στα κτίρια, με στόχο να καταστρέψουν τις σήραγγες από κάτω.

Αλλά, το αποτέλεσμα ήταν να γκρεμιστούν τα κοντινά κτίρια. Αυτό, είπε ο Conricus, «δεν μπορεί να αποφευχθεί», σύμφωνα με το BBC.

🔴 Additional documentation from the Hamas base that operated under a building in Jabaliya, the rocket blew up the building and the headquarters below and buried a lot of Hamas terrorists under it. pic.twitter.com/k1tLiZdlQ1

