Γιατί ο Μάθιου Πέρι δεν ήθελε να τον θυμούνται μόνο για τα «Φιλαράκια» – Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από τους δημιουργούς της πασίγνωστης σειράς

0

«Όταν πεθάνω, δεν θέλω να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφέρεται»

Ο Μάθιου Πέρι μίλησε δημόσια για τον θάνατο πριν από ένα χρόνο και είπε πώς θα ήθελε να τον θυμούνται – όχι για τα «Φιλαράκια», αλλά για τη βοήθεια που πρόσφερε σε άλλους ανθρώπους. Τον Νοέμβριο του 2022, ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 54 ετών, είχε μιλήσει στο podcast «Q with Tom Power» στο Τορόντο για να προωθήσει τα απομνημονεύματά του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» και συζήτησε με ειλικρίνεια την… κληρονομιά του.

«Θα ήθελα να με θυμούνται ως κάποιον που έζησε καλά, αγάπησε πολύ, ήταν αναζητητής», είπε ο Πέρι. «Και το πρωταρχικό του πράγμα είναι ότι θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους. Αυτό θέλω» είχε αναφέρει ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Το καλύτερο πράγμα για μένα, είναι ότι αν κάποιος έρθει σε μένα και μου πει, “Δεν μπορώ να σταματήσω να πίνω, μπορείτε να με βοηθήσετε;” Θα του πω “ναι” και θα το κάνω» είχε πει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matthew Perry (@mattyperry4)

Ωστόσο, ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας ότι δεν ήθελε το διάσημο sit-com του να είναι το Νο. 1 πράγμα για το οποίο είναι γνωστός. «Όταν πεθάνω, δεν θέλω τα “Φιλαράκια” να είναι το πρώτο πράγμα που θα αναφέρεται», είπε. «Θέλω αυτό να είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρεται. Και θα ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου αποδεικνύοντας αυτό», μεταδίδει η New York Post.

Πρωταγωνίστησε στην κωμωδία του NBC για 10 χρόνια στο πλευρό των Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer. Το «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο, ασχολήθηκε πολύ με τη «σχέση» του Πέρι με τον θάνατο και την ενασχόλησή του με τη θνησιμότητα. Έγραψε στην αρχή του βιβλίου του, το οποίο αποκάλυψε ακατέργαστα τη ζωή του με πόνο και εθισμό, λέγοντας: «Θα έπρεπε να είμαι νεκρός… Το μυαλό μου είναι έτοιμο να με σκοτώσει, και το ξέρω. Με γεμίζει διαρκώς μια υποβόσκουσα μοναξιά, μια λαχτάρα, κολλημένος στην ιδέα ότι κάτι έξω από εμένα θα με καθηλώσει».

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου στο υδρομασάζ του στη γειτονιά Pacific Palisades του Λος Άντζελες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matthew Perry (@mattyperry4)

«Το επεισόδιο που οι καρδιές μας ράγισαν»

Οι συνδημιουργοί των «Friends» Marta Kauffman, David Crane και ο εκτελεστικός παραγωγός Kevin Bright είναι συντετριμμένοι για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο οποίος υποδυόταν τον δημοφιλή Τσάντλερ Μπινγκ στην επιτυχημένη κωμική σειρά του NBC.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά, βαθιά θλιμμένοι από τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Μάθιου», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους στο People. «Φαίνεται ακόμα αδύνατο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι νιώθουμε ευλογημένοι που τον είχαμε στη ζωή μας. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο».

Οι Kauffman, Crane και Bright δήλωσαν ότι ήξεραν ότι ο Πέρι ήταν κατάλληλος για το ρόλο του Chandler όταν τον πρωτογνώρισαν.

«Είναι κλισέ να λέμε ότι ένας ηθοποιός κάνει έναν ρόλο δικό του, αλλά στην περίπτωση του Μάθιου δεν υπάρχουν πιο αληθινά λόγια», είπαν. «Από την ημέρα που τον ακούσαμε για πρώτη φορά να ενσαρκώνει τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, δεν υπήρχε άλλος για εμάς».

Εξήραν επίσης τον Πέρι ως άνθρωπο, σημειώνοντας την ευφυΐα του και την αίσθηση του χιούμορ του.

«Θα τιμούμε πάντα τη χαρά, το φως, την εκτυφλωτική ευφυΐα που έφερνε σε κάθε στιγμή – όχι μόνο στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. «Ήταν πάντα ο πιο αστείος άνθρωπος στο δωμάτιο.

Περισσότερο από αυτό, ήταν ο πιο γλυκός, με μια δοτική και ανιδιοτελή καρδιά».

Τα τελευταία τους λόγια ήταν μια αναφορά στους τίτλους των επεισοδίων των Friends που άρχιζαν πάντα με το «The One».

«Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην οικογένεια και τους φίλους του. Αυτό είναι πραγματικά το Ένα (σ.σ. επεισόδιο) όπου οι καρδιές μας είναι ραγισμένες», κατέληξαν.