Πόλεμος στο Ισραήλ: Συγκλονίζει το βίντεο από τον βομβαρδισμό σχολείου του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνουν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτό ακούγονται φωνές ενώ ο κόσμος τρέχει έντρομος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye, το σχολείο βομβαρδίστηκε από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα βρίσκεται στην πόλη Χαν Γιουνίς και αποτελούσε καταφύγιο για πολλούς αμάχους που προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στο βίντεο φαίνονται άτομα να τρέχουν, ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά ενώ τα πάντα έχουν καλυφθεί από σκόνη. Κάποιοι δε προσπαθούν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα.

Λίγο πριν τελειώσει το βίντεο κάποιοι άνδρες να προσπαθούν να σηκώσουν μία γυναίκα, η οποία φαίνεται να μην έχει τις αισθήσεις της και τα ασθενοφόρα εξακολουθούν να απομακρύνουν πολίτες που χτυπήθηκαν από θραύσματα της ισραηλινής επιδρομής.

Nightmarish scenes are captured by a Gaza resident moments after an Israeli airstrike struck just outside the gates of the United Nations (UNRWA) school in Khan Yunis.

Hamada Shawaf uploaded the footage, saying he was injured in the strike and is thankful to be alive pic.twitter.com/9dxeHgdx8S

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 22, 2023